Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 2-2: Η γκάφα του Νοίερ και η αστοχία την οδήγησαν σε δεύτερη «γκέλα»

Το τεράστιο λάθος του Μάνουελ Νόιερ στα πρώτα δευτερόλεπτα, οι χαμένες ευκαιρίες, αλλά και η μαχητικότητα της Άουγκσμπουργκ, στέρησαν από την Μπάγερν Μονάχου δύο βαθμούς, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στο βαυαρικό ντέρμπι, μένοντας στο 2-2, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν ένα παιδαριώδες λάθος του Νόιερ και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 6ο δευτερόλεπτο του αγώνα, σ' ένα από τα γρηγορότερα σίγουρα γκολ στην ιστορία του γερμανικού και συνολικότερα παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο Φελχάουερ εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Μάνουελ Νόιερ, όταν δεν μπόρεσε να τον ντριμπλάρει, και σκόραρε σε κενή εστία.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας στη συνέχεια είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα.

Τελικά ο Σαϊμπάρι κατάφερε να ισοφαρίσει (55'), αλλά η Άουγκσμπουργκ κατάφερε και πάλι να προηγηθεί με το γκολ του Ριμπέιρο στο 64ο λεπτό. Η συνέχεια ήταν μονόλογος για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, ισοφάρισε με τον Μπράουν (80'), αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης και να «πιάσει» τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας.