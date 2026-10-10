Τρομερό λάθος του Νόιερ και η Άουγκσμπουργκ πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Bundesliga

Η Άουγκσμπουργκ αιφνιδίασε απόλυτα τους Βαυαρούς, παίρνοντας το προβάδισμα στο όγδοο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Ο Νόιερ έκανε σοβαρό λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία στον Φελχάουερ να του αποσπάσει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα για το 1-0.

Πέρα από τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε στους Βαυαρούς, το συγκεκριμένο τέρμα πέρασε στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ ταχύτητας στο πρωτάθλημα της Bundesliga.