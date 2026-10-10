Γ’ Εθνική: Στην κορυφή του τρίτου ομίλου Άρτα και Μακεδονικός Σιάτιστας
Στη Γ’ Εθνική, η Καβάλα ξεκίνησε νικηφόρα στον 1ο όμιλο με το 1-0 επί της ΑΕ Θράκης, ενώ στον 3ο όμιλο η Αναγέννηση Άρτας και ο Μακεδονικός Σιάτιστας παρέμειναν στην κορυφή με επτά βαθμούς, την ώρα που η Βέροια έκανε το 2/2. Παράλληλα, ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής συνέχισε την αήττητη πορεία του στον 5ο όμιλο.
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής ο ΑΟ Καβάλα, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΑΕ Θράκης εκτός έδρας, χάρη στο γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό. Ο ΑΟ Ξάνθης νίκησε με το ίδιο σκορ τον Μ.Α. Ορφανού, με τον Ράνο να βρίσκει δίχτυα στο 87’, ενώ η Δόξα Δράμας επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Παραλιμνίου.
Ο Άρδας Καστανεών πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, ενώ η αναμέτρηση της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με τον Ορφέα Ελευθερούπολης ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Η 1η αγωνιστική του ομίλου διεξήχθη σε διαφορετική ημερομηνία λόγω του ειδικού αγωνιστικού προγράμματος που ακολουθεί.
1η αγωνιστική
ΑΕ Θράκης-Καβάλα 0-1
Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου 2-1
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού-Ξάνθη 0-1
Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου-Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2
Άρδας Καστανεών-ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 3-2
Η Αναγέννηση Άρτας και ο Μακεδονικός Σιάτιστας συνέχισαν την πορεία τους στην κορυφή του 3ου ομίλου, φτάνοντας τους επτά βαθμούς. Η Αναγέννηση επικράτησε με 2-1 του Εορδαϊκού, ενώ ο Μακεδονικός πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του Βατολάκκου, νικώντας με 3-0. Η Βέροια πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας με 1-0 εκτός έδρας του Μέγα Αλέξανδρου Φλώρινας. Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Νάουσα, που επικράτησε με 1-0 της Θύελλας Κατσικά, ενώ η Δόξα Μασχολουρίου νίκησε με 2-1 την Καστοριά. Ρεπό είχε ο ΠΑΣ Γιάννινα.
3η αγωνιστική
ΑΣ Βατολάκκου-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-3
Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας-Βέροια 0-1
Δόξα Μασχολουρίου-Καστοριά 2-1
Αναγέννηση Άρτας-Εορδαϊκός 2-1
Νάουσα-Θύελλα Κατσικά 1-0
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα
Ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής συνέχισε την αήττητη πορεία του στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, διατηρώντας τη θετική του παρουσία στο πρωτάθλημα. Η ομάδα παραμένει χωρίς ήττα, επιβεβαιώνοντας το καλό της ξεκίνημα στη διοργάνωση.
3η αγωνιστική
Σάββατο 10/10
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Θήβα 1-0
Κυριακή 11/10, 16:00
Φωκικός-Κηφισσός Κάτω Τιθορέας
Λαμία-Ταμυναϊκός Αλιβερίου
ΑΟ Καρύστου-Αστέρας Σταυρού
Νέα Αρτάκη-Κατσαντώνης Αγράφων
Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου