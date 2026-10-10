Γ’ Εθνική: Στην κορυφή του τρίτου ομίλου Άρτα και Μακεδονικός Σιάτιστας

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον 1ο όμιλο της Γ’ Εθνικής ο ΑΟ Καβάλα, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΑΕ Θράκης εκτός έδρας, χάρη στο γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό. Ο ΑΟ Ξάνθης νίκησε με το ίδιο σκορ τον Μ.Α. Ορφανού, με τον Ράνο να βρίσκει δίχτυα στο 87’, ενώ η Δόξα Δράμας επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Παραλιμνίου.

Ο Άρδας Καστανεών πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, ενώ η αναμέτρηση της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου με τον Ορφέα Ελευθερούπολης ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Η 1η αγωνιστική του ομίλου διεξήχθη σε διαφορετική ημερομηνία λόγω του ειδικού αγωνιστικού προγράμματος που ακολουθεί.

1η αγωνιστική

ΑΕ Θράκης-Καβάλα 0-1

Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου 2-1

Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού-Ξάνθη 0-1

Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου-Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2

Άρδας Καστανεών-ΠΑΟΠ Ν. Αμισού 3-2

Η Αναγέννηση Άρτας και ο Μακεδονικός Σιάτιστας συνέχισαν την πορεία τους στην κορυφή του 3ου ομίλου, φτάνοντας τους επτά βαθμούς. Η Αναγέννηση επικράτησε με 2-1 του Εορδαϊκού, ενώ ο Μακεδονικός πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του Βατολάκκου, νικώντας με 3-0. Η Βέροια πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας με 1-0 εκτός έδρας του Μέγα Αλέξανδρου Φλώρινας. Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Νάουσα, που επικράτησε με 1-0 της Θύελλας Κατσικά, ενώ η Δόξα Μασχολουρίου νίκησε με 2-1 την Καστοριά. Ρεπό είχε ο ΠΑΣ Γιάννινα.

3η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου-Μακεδονικός Σιάτιστας 0-3

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας-Βέροια 0-1

Δόξα Μασχολουρίου-Καστοριά 2-1

Αναγέννηση Άρτας-Εορδαϊκός 2-1

Νάουσα-Θύελλα Κατσικά 1-0

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

Ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής συνέχισε την αήττητη πορεία του στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, διατηρώντας τη θετική του παρουσία στο πρωτάθλημα. Η ομάδα παραμένει χωρίς ήττα, επιβεβαιώνοντας το καλό της ξεκίνημα στη διοργάνωση.

3η αγωνιστική

Σάββατο 10/10

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Θήβα 1-0

Κυριακή 11/10, 16:00

Φωκικός-Κηφισσός Κάτω Τιθορέας

Λαμία-Ταμυναϊκός Αλιβερίου

ΑΟ Καρύστου-Αστέρας Σταυρού

Νέα Αρτάκη-Κατσαντώνης Αγράφων

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου