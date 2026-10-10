Λατρεία για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα – Αποθέωση Ομπράντοβιτς (Video)

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Η Πάτρα κάνει τον Παναθηναϊκό να αισθάνεται… σαν στο σπίτι του. Το γήπεδο του Προμηθέα έμοιαζε με μικρό T-Center, καθώς οι φίλαθλοι της ομάδας από την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρών.

Η λατρεία για τους «πράσινους» άρχισε νωρίτερα πάντως, καθώς πολλοί πιτσιρικάδες κυρίως, έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφο από τους παίκτες και τα σύμβολα του «τριφυλλιού», όπως ο Διαμαντίδης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπως είναι λογικό, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Η είσοδός του στο γήπεδο, συνοδεύτηκε από αποθέωση και φυσικά το γνωστό σύνθημα με το όνομά του.