Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια η τούρτα γενεθλίων του Φρανσίσκο (Video)

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Τα γενέθλιά του έχει ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Όμως προτεραιότητα ήταν ο αγώνας με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Μόλις αυτός ολοκληρώθηκε, ήρθε η στιγμή για να ευχηθούν οι πάντες στον Γάλλο γκαρντ.

Στα αποδυτήρια του γηπέδου της Πάτρας, εμφανίστηκε τούρτα-έκπληξη στον «Σίσκο» και άρχισαν οι πάντες να του τραγουδούν το γνωστό τραγουδάκι των ευχών. Μάλιστα, ο Γάλλος επισήμανε πως είναι και τα γενέθλια της μητέρας του την ίδια μέρα.

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