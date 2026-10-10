Ομπράντοβιτς: «Σημαντική η ομάδα, όχι η επιστροφή μου στο Βελιγράδι»

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχάρη την ομάδα του για τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα, στις δηλώσεις που έκανε στον ΣΠΟΡ FM TV. Τόνισε, πάντως, πως η επίθεση δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν είναι σημαντική η επιστροφή του στην έδρα της Παρτίζαν.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Η άμυνα ήταν στο επίπεδο που πρέπει, η επίθεση όχι. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη.

Δεν είναι σημαντική η επιστροφή στην Παρτιζάν ,το σημαντικό είναι η ομάδα. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο».