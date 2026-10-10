· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς: «Σημαντική η ομάδα, όχι η επιστροφή μου στο Βελιγράδι»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR έμεινε ευχαριστημένος απ’ την άμυνα, αλλά όχι την επίθεση των «πράσινων» με τον Προμηθέα. 

Ηλίας Λαλιώτης

Ομπράντοβιτς: «Σημαντική η ομάδα, όχι η επιστροφή μου στο Βελιγράδι»
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ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχάρη την ομάδα του για τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα, στις δηλώσεις που έκανε στον ΣΠΟΡ FM TV. Τόνισε, πάντως, πως η επίθεση δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν είναι σημαντική η επιστροφή του στην έδρα της Παρτίζαν.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Η άμυνα ήταν στο επίπεδο που πρέπει, η επίθεση όχι. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη.

Δεν είναι σημαντική η επιστροφή στην Παρτιζάν ,το σημαντικό είναι η ομάδα. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο».

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