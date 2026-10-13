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Σπανούλης: «Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας»

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με την Ντερτόνα.

Σπανούλης: «Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας»
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Ο Άρης μετράει αντίστροφα για τον αυριανό αγώνα με την Ντερτόνα, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναφέρεται στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του αλλά και τη φιλοσοφία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Ντερτόνα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στα γκαρντ. Έχει πολλά παιδιά που μπορούν να σκοράρουν. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην, στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών της».

Για το 2-0 στο EuroCup: «Είναι ακόμα πολύ αρχή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίκτες τη φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στο παιχνίδι: «Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είμαστε μια ομάδα να μπορεί να παίζει σε όλα τα στιλ παιχνιδιού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να τύχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουμε στους 60-70 πόντους, μπορεί να τύχουν και παιχνίδια στους 90, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια».

Για τη φιλοσοφία του: «Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλα πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε».

Για τους ρόλους των γκαρντ: «Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Θέλω όλα τα γκαρντ να παίζουν άμυνα και να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Έτσι όπως το βλέπω εγώ το μπάσκετ, έτσι όπως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το ‘εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι σκρινέρ, εσύ είσαι, κάτι άλλο’. Για μένα όλοι οι παίκτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται. Και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράρουν».

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