Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Τετάρτης η μάχη με τον Μεντβέντεφ για τους «16» του Shanghai Masters

Μετά τη σπουδαία νίκη του επί του Τέιλορ Φριτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του ακόμη μία μεγάλη πρόκληση στο Shanghai Masters, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (14/10), μετά τη 13:00 ώρα Ελλάδας, στο Stadium Court της Σανγκάης. Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να εξασφαλίσει την παρουσία του στην οκτάδα του τουρνουά.

Η επικείμενη αναμέτρηση θα είναι η 16η μεταξύ των δύο τενιστών, με τον Μεντβέντεφ να προηγείται στις μεταξύ τους μονομαχίες με 10-5. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς έχει θετικό προηγούμενο από την πιο πρόσφατη συνάντησή τους, καθώς τον Φεβρουάριο επικράτησε του Ρώσου με 2-0 σετ στην Ντόχα.

Οι δύο αθλητές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι άλλες δύο φορές στη Σανγκάη, με τον Μεντβέντεφ να παίρνει τη νίκη τόσο στα ημιτελικά του 2019 όσο και στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης το 2024.

Η άνοδος στην κατάταξη και ο επόμενος αντίπαλος

Η πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά έχει ήδη θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Έλληνας τενίστας έχει ανέβει από το Νο. 43 στο Νο. 39 και μια νέα νίκη θα του δώσει την ευκαιρία να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στη διοργάνωση.

Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Μεντβέντεφ, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τόμι Πολ, Νο. 17 της παγκόσμιας κατάταξης, και τον Ζιζού Μπεργκς, Νο. 39.

Ο Τσιτσιπάς καλείται, λοιπόν, να δώσει ακόμη μία απαιτητική μάχη, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του στο Shanghai Masters και να διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά.