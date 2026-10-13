Smart-Μπάλα: Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα το σουτ-τηλεφώνημα

Το NBA ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα εποχή, στην οποία ακόμη και η ίδια η μπάλα θα έχει κάτι να πει για όσα συμβαίνουν στο παρκέ. Ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η λίγκα συνεργάζεται με τη Wilson για την ανάπτυξη μιας «έξυπνης μπάλας», με ενσωματωμένο αισθητήρα Bluetooth βάρους μόλις ενός γραμμαρίου, ο οποίος καταγράφει την κίνηση, την περιστροφή και την τροχιά της.

Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί σε αγώνες της G League, της Summer League και της preseason, ενώ η πιθανή χρήση της σε επίσημους αγώνες τοποθετείται ακόμη και μέσα στο 2027. Ο βασικός στόχος είναι να βοηθήσει τη διαιτησία σε δύσκολες φάσεις, όπως το ποιος ακούμπησε τελευταίος την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός γηπέδου.

Εμείς, βέβαια, κοιτάζουμε λίγο πιο μακριά. Γιατί αν το μπάσκετ αποκτήσει έξυπνη μπάλα, AI στη διαιτησία και wearables στους παίκτες, το επόμενο βήμα είναι να ζητάμε από το παρκέ να μας βγάλει και τη φορολογική δήλωση.

Ακολουθούν πέντε καταστάσεις που ενδέχεται να αλλάξουν στο άθλημα, κάνοντας το άθλημα που λατρεύουμε πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι ξέραμε.

1. Το σουτ-τηλεφώνημα γίνεται πραγματικότητα

Σας προϊδεάσαμε από τον τίτλο, το λέμε και τώρα. Το περίφημο «σουτ-τηλεφώνημα» που έλεγε ο Μανώλης Μαυρομμάτης γράφτηκε στην ψυχούλα μας, θεωρώντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο ποιητικές εκφράσεις της ελληνικής αθλητικής περιγραφής.

Με την έξυπνη μπάλα, όμως, το σουτ θα μπορεί να συνοδεύεται από δεδομένα για την περιστροφή, την τροχιά και την κίνησή του. Στο επόμενο στάδιο, φανταζόμαστε τον εκφωνητή να λέει: «Ο Κάρι εκτελεί, η μπάλα έχει γωνία 47 μοιρών, περιστροφή 3,2 ανά δευτερόλεπτο και στέλνει ειδοποίηση στο smartwatch ότι θα καταλήξει στο καλάθι».

Και το Bluetooth να συνδέεται αυτόματα με το ηχείο του σπιτιού σου για να ακούσεις το Hall of Fame στην κατάλληλη στιγμή.

2. Οι μπάλες του Κουίντιτς από τον Χάρι Πότερ

Για όποιον υπήρξε φαν των ταινιών του Χάρι Πότερ, σίγουρα θυμάται το Κουίντιτς και τις μαγικές μπάλες που πετούσαν ανεξέλεγκτα και έκαναν τη ζωή των παικτών δύσκολη;

Ε, φαντάσου μια μελλοντική έκδοση του μπάσκετ στην οποία η μπάλα θα αλλάζει τροχιά τόσο ανεπαίσθητα, ώστε ο αντίπαλος να αναρωτιέται αν έπαιξε άμυνα ή αν μόλις παρακολούθησε ένα επεισόδιο του Black Mirror.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο αισθητήρας Bluetooth δεν μπορεί να κατευθύνει την μπάλα, αλλά αν κάποιος βάλει στο μέλλον τεχνολογία που θα το κάνει, ο Κάρι θα χρειαστεί μάλλον να δώσει εξετάσεις στο Χόγκουαρτς. Άσε που άμα δεν της φερθείς εγκάρδια -της μπάλας- αυτή μπορεί να σου επιτεθεί.

3. Τέρμα οι καβγάδες για το ποιος ακούμπησε τελευταίος

Ίσως αυτό να είναι για καλό καθώς έχει παραγίνει το κακό με το Instant Replay όσον αφορά το ποιος έβγαλε την μπάλα εκτός, με τους διαιτητές να διακόπτουν το παιχνίδι κάνα 10λεπτο προκειμένου να βγάλουν άκρη ανάμεσα σε 2μετρα κορμιά, χέρια πόδια και άπειρο ιδρώτα.

Με την έξυπνη μπάλα, οι διαιτητές θα μπορούν να έχουν περισσότερα δεδομένα για το τελευταίο άγγιγμα και να παίρνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Το ότι ο παίκτης που διαμαρτύρεται θα συνεχίσει να διαμαρτύρεται είναι δεδομένο, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα θα μπορεί να φωνάζει και στο Bluetooth.

«Ref, κάνε reconnect!»

4. Θα χάσουμε το δικαίωμα να λέμε ότι μας έκλεψαν

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ένα κομμάτι της εμπειρίας του μπάσκετ είναι να φωνάζεις για τη διαιτησία, να στέλνεις μήνυμα στο group chat και να είσαι βέβαιος ότι υπάρχει σχέδιο εναντίον της ομάδας σου.

Αν, όμως, η έξυπνη μπάλα και το AI αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τις αντικειμενικές φάσεις, ένα μέρος αυτής της τελετουργίας θα περιοριστεί.

Θα μπορείς, βέβαια, να αμφισβητείς την ακρίβεια του αισθητήρα, τον αλγόριθμο, το λογισμικό και το Wi-Fi του γηπέδου. Η τεχνολογία δεν θα καταργήσει τη συνωμοσιολογία, απλώς θα της δώσει καινούργιο υλικό.

5. Θα ξέρουμε επιτέλους γιατί αστοχούμε

Η καταναλωτική έκδοση της έξυπνης μπάλας θα μπορούσε μελλοντικά να δώσει σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες δεδομένα για την τεχνική τους, όπως την περιστροφή και την τροχιά του σουτ.

Άρα, την επόμενη φορά που θα πας στο γηπεδάκι της γειτονιάς και θα αστοχήσεις σε πέντε συνεχόμενα τρίποντα, δεν θα μπορείς να πεις ότι φταίει το παρκέ, ο αέρας ή το ότι έπαιξες χθες μέχρι τις τρεις το βράδυ.

Η εφαρμογή θα σου εξηγεί ότι η τεχνική σου χρειάζεται δουλειά. Ευγενικά, αλλά χωρίς έλεος.

Το μπάσκετ του μέλλοντος θα έχει περισσότερα δεδομένα. Εμείς θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε!

Η έξυπνη μπάλα του NBA είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, με πιθανές εφαρμογές που μπορούν να κάνουν τη διαιτησία πιο ακριβή και την ανάλυση του παιχνιδιού πιο λεπτομερή. Δεν πρόκειται, όμως, για μαγική μπάλα που αποφασίζει μόνη της πού θα πάει, ούτε για τεχνολογία που έχει ήδη αναλάβει τις αποφάσεις των διαιτητών.

Αντιθέτως, είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα άθλημα που θα βασίζεται ολοένα περισσότερο στα δεδομένα και αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικό για την ακρίβεια των αποφάσεων, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κάνει το παιχνίδι πιο ανθρώπινο.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, όσο έξυπνη κι αν γίνει η μπάλα, όσο εξελιγμένο κι αν είναι το AI και όσο περισσότερα γραφήματα κι αν μας δείχνουν οι οθόνες, ένα πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει.

Όταν η ομάδα σου χάσει με buzzer beater, θα φωνάξεις ότι σε έκλεψαν. Και αν το Bluetooth επιβεβαιώσει ότι το καλάθι ήταν κανονικό, θα φωνάξεις ότι φταίει το Bluetooth.