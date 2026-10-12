Στέφανος Τσιτσιπάς: Με Μεντβέντεφ στους «16» της Σανγκάης

Ο Ρώσος επικράτησε του Σβρτσίνα και έκλεισε το ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο μετά τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Με Μεντβέντεφ στους «16» της Σανγκάης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια δύσκολη αναμέτρηση περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τέταρτο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης, καθώς απέναντί του θα βρεθεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο. 6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 30χρονος Ρώσος πήρε την πρόκριση επικρατώντας του Τσέχου Ντάλιμπορ Σβρτσίνα με 6-2, 6-3, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωταθλητή. Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς είχε προηγουμένως εξασφαλίσει την παρουσία του στους «16», πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ.

Οι δύο τενίστες έχουν τεθεί αντιμέτωποι 15 φορές στο παρελθόν, με τον Μεντβέντεφ να έχει το πάνω χέρι, μετρώντας 10 νίκες. Στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα, ο Τσιτσιπάς ήταν εκείνος που χαμογέλασε, επικρατώντας με 2-0 σετ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τον νικητή να έχει μπροστά του το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τον Κάρλος Αλκαράθ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:30 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είμαστε μακριά από αυτό που μπορούμε να παίξουμε»

16:21 EUROLEAGUE

Μπάντιο: «Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε»

16:10 CHAMPIONS LEAGUE

UEFA Champions League: Στα κανάλια Magenta Sport οι 18 αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase

15:55 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Να δούμε την αντίδρασή μας, τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα»

15:45 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Με Μεντβέντεφ στους «16» της Σανγκάης

15:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η απάντηση στον Παναθηναϊκό μετά το ντέρμπι και η αιχμή για την αλήθεια και το ψέμα

15:18 MVP

Hellas Melbourne: Μια Ελλάδα στην άλλη άκρη του κόσμου που μας έκανε να χαμογελάσουμε

14:59 SUPER LEAGUE 2

LIVE Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος: Στην εξ αναβολή «μάχη» της Super League 2

14:46 SUPER LEAGUE 2

LIVE Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β': Για την 6η αγωνιστική της Super League 2

14:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μοτιεγιούνας: «Μάστερ του μπάσκετ ο Καλάθης, ξέρουμε πώς να κερδίζουμε μαζί»

13:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κινείται νομικά ο Τετέι κατά παρουσιαστή εκπομπής

13:50 MVP

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι δύο κόσμοι του ελληνικού Χ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας