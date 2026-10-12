Στέφανος Τσιτσιπάς: Με Μεντβέντεφ στους «16» της Σανγκάης

Μια δύσκολη αναμέτρηση περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τέταρτο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης, καθώς απέναντί του θα βρεθεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο. 6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 30χρονος Ρώσος πήρε την πρόκριση επικρατώντας του Τσέχου Ντάλιμπορ Σβρτσίνα με 6-2, 6-3, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωταθλητή. Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς είχε προηγουμένως εξασφαλίσει την παρουσία του στους «16», πετυχαίνοντας μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ.

Οι δύο τενίστες έχουν τεθεί αντιμέτωποι 15 φορές στο παρελθόν, με τον Μεντβέντεφ να έχει το πάνω χέρι, μετρώντας 10 νίκες. Στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο στην Ντόχα, ο Τσιτσιπάς ήταν εκείνος που χαμογέλασε, επικρατώντας με 2-0 σετ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τον νικητή να έχει μπροστά του το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τον Κάρλος Αλκαράθ.