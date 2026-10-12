UEFA Champions League: Στα κανάλια Magenta Sport οι 18 αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 13-14/10, με τη MagentaTV να μεταδίδει ζωντανά όλους τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Τετάρτη 14/10 (22:00, Magenta Sport 2 & 4K) στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση, μετά την επιτυχία της κόντρα στη Λίντσερ. Την ίδια μέρα θα αναμετρηθούν Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν (14/10, 22:00, Magenta Sport 4), με τις δύο ομάδες να έχουν κατακτήσει συνολικά τα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα τρόπαια της διοργάνωσης, ενώ ξεχωρίζει και η «μάχη» ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (13/10, 22:00, Magenta Sport 2 & 4K). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 13/10 η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Λιλ (22:00, Magenta Sport 3 & Start), η Μπαρτσελόνα θα δοκιμαστεί στην έδρα της Γαλατάσαραϊ (22:00, Magenta Sport 5) και η Νάπολι θα παίξει εκτός με τη Βιγιαρεάλ (22:00, Magenta Sport 8). Την Τετάρτη 14/10, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση Ρόμα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 3 & Start), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να τίθεται αντιμέτωπος με την ομάδα που οδήγησε στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2022, ενώ ξεχωρίζουν και τα ματς Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 5) και Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε (22:00, Magenta Sport 7).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των αγώνων, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 με τον Γιώργο Μπιτσικώκο & 22:00 με τον Στέφανο Αβραμίδη) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 13/10

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Λανς-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45, Magenta Sport 2)

Σαμπάχ-Σλάβια Πράγας (19:45, Magenta Sport 3)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Άρσεναλ-Λιλ (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Γαλατάσαραϊ-Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 5)

Ίντερ-Κλαμπ Μπριζ (22:00, Magenta Sport 6)

Βίκινγκ-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 7)

Βιγιαρεάλ-Νάπολι (22:00, Magenta Sport 8)

Λειψία-Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 14/10, 00:05, Magenta Sport 1)

Τετάρτη 14/10

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Λίντσερ-Λίβερπουλ (19:45, Magenta Sport 3)

Φέγενορντ-Κόμο (19:45, Magenta Sport 5)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ» (21:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Ρόμα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Magenta Sport 4)

Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ (22:00, Magenta Sport 5)

Μπέτις-Πόρτο (22:00, Magenta Sport 6)

Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε (22:00, Magenta Sport 7)

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγκάρδη (22:00, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 15/10, 00:05, Magenta Sport 1)