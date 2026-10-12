Ολυμπιακός: Η απάντηση στον Παναθηναϊκό μετά το ντέρμπι και η αιχμή για την αλήθεια και το ψέμα

Ο «πόλεμος» των ανακοινώσεων συνεχίστηκε και μετά το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να απαντά στη θέση που εξέφρασε ο Παναθηναϊκός μέσω διαρροής, με αφορμή την ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Οι «πράσινοι» είχαν σχολιάσει, μεταξύ άλλων, πως «η ασέβεια και το οπαδιλίκι δε συνιστούν μαγκιά», με τους Πειραιώτες να δίνουν τη δική τους απάντηση την επομένη της νίκης τους με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι των δύο ομάδων.

Μέσω της δικής του τοποθέτησης, ο Ολυμπιακός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος».

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» συνόδευσαν το μήνυμά τους με βίντεο από το flash interview του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εστιάζοντας σε μεταφραστικό λάθος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.