Europa League: Η αποστολή του ΟΦΗ για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεν

Γνωστή έγινε η αποστολή του ΟΦΗ ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στη Ρεν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 5.

Μετά το πέρας της σημερινής προπόνησης που περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και τακτικής ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Γαλλία.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.