Europa League: Η αποστολή του ΟΦΗ για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεν

Δείτε τους 23 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρεν 

Europa League: Η αποστολή του ΟΦΗ για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστή έγινε η αποστολή του ΟΦΗ ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στη Ρεν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 5.

Μετά το πέρας της σημερινής προπόνησης που περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και τακτικής ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Γαλλία.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

https://www.instagram.com/p/DebpCNnCuHa/

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
15:25 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»

15:15 SUPER LEAGUE

Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

15:08 EUROPA LEAGUE

Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

14:52 ONSPORTS

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

14:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Νetflix εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή μπάλα: Το France Football προσπαθεί να κρατήσει κρυφό τον νικητή μέχρι τη μέρα της ανακοίνωσης

14:17 MVP

Smart-Μπάλα: Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα το σουτ-τηλεφώνημα

14:01 EUROPA LEAGUE

Europa League: Η αποστολή του ΟΦΗ για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεν

13:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ξεμούδιασμα στη Λιθουανία πριν από τη Λιετκαμπέλις

13:43 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: «Μπλόκο» των Γάλλων στην παρουσία ερυθρόλευκων φιλάθλων στο Βελοντρόμ

13:40 STORIES

Το ΜΠΙΦ: Οι αποστολές «αιωνίων» εκτός έδρας, η ΑΕΚ στο Λονδίνο και το μεγάλο διπλό της Καλαμάτας!

13:29 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Τετάρτης η μάχη με τον Μεντβέντεφ για τους «16» του Shanghai Masters

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας