Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: «Μπλόκο» των Γάλλων στην παρουσία ερυθρόλευκων φιλάθλων στο Βελοντρόμ

Οι Γαλλικές Αρχές απαγόρευσαν τη μετακίνηση φιλάθλων ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, επομένως οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στο πλευρό τους στην δύσκολη αποστολή τους στο Βελοντρόμ, περισσότερους από 3.500 φίλους τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) εξέδωσε αναλυτικά ανακοίνωση εξηγώντας πως οι Γάλλοι δεν επέτρεψαν τη μετακίνηση οπαδών, επικαλούμενοι ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Όπως είναι λογικό οι Ερυθρόλευκοι εξέφρασαν επίσημα τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας πως έχουν ήδη στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.

Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες Αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα, αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για την Μασσαλία!

Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λανς – Σεβίλλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε η Σεβίλλη προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλη δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε γι’ αυτή την αντίδραση.

Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην Μασσαλία!

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών Αρχών”.