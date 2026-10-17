Νικολαΐδης «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι - Σε ένα λεπτό μπορεί να ξεφύγει το παιχνίδι»

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR την Κυριακή (18/10, 13:00, ΣΠΟΡΤ FM TV 2) για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και τόνισε πως πρέπει η ομάδα του να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της για 40 λεπτά, καθώς σε μία - δύο φάσεις το σκορ μπορεί να ξεφύγει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε με ποια ομάδα παίζουμε, γνωρίζουμε καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά εμείς έχουμε δουλέψει σκληρά, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει και θα πάμε να παίξουμε για τις πιθανότητες που μας αναλογούν απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.

Πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος και να μην αφήσεις ούτε μία στιγμή, γιατί όταν παίζεις αντίπαλος με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ακόμα και μία-δύο φάσεις ή ένα λεπτό αρκεί για να ξεφύγει το παιχνίδι και να χάσεις εύκολα».