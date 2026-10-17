«Συναγερμός» στον Άρη με Χαραλαμπόπουλο: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (vid)

Άτυχος στάθηκε εκ νέου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην αναμέτρηση του Άρη με το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Συγκεκριμένα, σε μία ανύποπτη φάση στο 5', ο Χαραλαμπόπουλος χτύπησε στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει ένα κλέψιμο. Ο διεθνής άσος έπεσε στο παρκέ πιάνοντας αμέσως το δεξί του πόδι, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, εμφανώς απογοητευμένος και πιάνοντας το κεφάλι του.

Στον Άρη πλέον αναμένουν με αγωνία τις ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

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