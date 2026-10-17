Βαθμολογία Super League: Παραμένουν χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές Λεβαδειακός και Βόλος
Η βαθμολογία της Super League, μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Βόλο και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.
Η ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League, δεν άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα στη βαθμολογία.
Ο Λεβαδειακός έφτασε τους δύο βαθμούς, παραμένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βόλος βρίσκεται στους μηδέν βαθμούς, έχοντας υποστεί αφαίρεση τριών πόντων.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός - Βόλος 0-0
Ατρόμητος - ΑΕΚ (αναβλήθηκε)
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
16:00 Καλαμάτα - ΟΦΗ
17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
17:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR
20:00 Κηφισιά - Άρης
21:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής
Η βαθμολογία
* Ο Βόλος έχει αφαίρεση τριών βαθμών.