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Βαθμολογία Super League: Παραμένουν χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές Λεβαδειακός και Βόλος

Η βαθμολογία της Super League, μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Βόλο και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Βαθμολογία Super League: Παραμένουν χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές Λεβαδειακός και Βόλος
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Η ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League, δεν άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Ο Λεβαδειακός έφτασε τους δύο βαθμούς, παραμένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βόλος βρίσκεται στους μηδέν βαθμούς, έχοντας υποστεί αφαίρεση τριών πόντων.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΚ (αναβλήθηκε)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα - ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR

20:00 Κηφισιά - Άρης

21:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής

Η βαθμολογία

vathmologia

* Ο Βόλος έχει αφαίρεση τριών βαθμών.

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