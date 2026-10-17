Βαθμολογία Super League: Παραμένουν χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές Λεβαδειακός και Βόλος

Η ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League, δεν άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Ο Λεβαδειακός έφτασε τους δύο βαθμούς, παραμένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Βόλος βρίσκεται στους μηδέν βαθμούς, έχοντας υποστεί αφαίρεση τριών πόντων.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΚ (αναβλήθηκε)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα - ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR

20:00 Κηφισιά - Άρης

21:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής

Η βαθμολογία

* Ο Βόλος έχει αφαίρεση τριών βαθμών.