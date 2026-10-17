Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Ο Γηραιός «έσπασε το ρόδι» με ανατροπή στο καυτό Ιβανώφειο

Την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan GBL πανηγύρισε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 71-53 της Καρδίτσας στο κατάμεστο Ιβανώφειο για την 3η αγωνιστική, αφήνοντας πίσω του τις ήττες από Ολυμπιακό και Περιστέρι.

Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς είχε σε κορυφαίο βράδυ τον Ντόντρεζ Στάιλς, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με double-double 24 πόντων και 10 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Ντιαρά με 10, ενώ από κοντά και ο Νόα Χόρχλερ με 8 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Παπανικολόπουλος είδε τον Τζάστιν Τέρνερ να συνεισφέρει με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 10 και 1 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι και τον «Γηραιό» να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο οριακό 12-10. Στη δεύτερη περίοδο, η Καρδίτσα ανέβασε στροφές και με ένα επιμέρους 11-19 προσπέρασε, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 23-29.

Στο δεύτερο μέρος, όμως, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο. Με αντεπίθεση διαρκείας και ένα εντυπωσιακό 29-17 στην 3η περίοδο, ο Ημίθεος ανέκτησε τα ηνία για το 52-46.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κυανόλευκοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, διεύρυναν τη διαφορά και με κύριο εκφραστή τους τον Ντόντρεζ Στάιλς έφτασαν άνετα στο ροζ φύλλο αγώνα, παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα και ψυχολογικό boost για τη συνέχεια.

Τα δεκάλεπτα: 12-10, 23-29, 52-46, 71-53