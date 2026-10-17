Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ συνεχίζει ακάθεκτη στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι παρουσιάστηκε με έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που αντιμετώπισε την Παρί Σεν Ζερμέν και, παρά την αντίδραση της Ίπσουιτς, κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς. Οι Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Σεμένιο και Σερκί έμειναν αρχικά στον πάγκο, με ορισμένους να παίρνουν χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν ο Ντοκού έκανε εξαιρετικό γύρισμα και ο Φόντεν, προ κενής εστίας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η απάντηση της Ίπσουιτς ήταν άμεση, καθώς δύο λεπτά αργότερα ο Μαέντα εκμεταλλεύτηκε μια χαμένη μπαλιά μέσα στην περιοχή και νίκησε τον Ντοναρούμα με σουτ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 29' ο Έμερσον απείλησε με σουτ που πέρασε άουτ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Χάαλαντ είδε την προσπάθειά του να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή. Η Σίτι, ωστόσο, βρήκε το δεύτερο γκολ από την εκτέλεση του κόρνερ, με τον Νορβηγό να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Κόβασιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο 69' έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη. Ο Εντιαγέ έβγαλε εξαιρετική πάσα και ο Χάαλαντ με εντυπωσιακό σουτ στην κάτω δεξιά γωνία διαμόρφωσε το 3-1. Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα στο 85', όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Η Ίπσουιτς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στις καθυστερήσεις μείωσε σε 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φλέμινγκ. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να απειλήσει περισσότερο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να κρατά τη νίκη και να στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ανατροπή με αριθμητικό πλεονέκτημα για τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή απέναντι στην Μπρέντφορντ, επικρατώντας με 2-1, εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό της πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 44' με τον Λιούις-Πότερ, έπειτα από ασίστ του Τιάγκο, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γιάρμολουκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ ανέβασε την πίεσή της και ισοφάρισε στο 62' με τον Μουνιός, μετά από εξαιρετική πάσα του Βιρτς. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Ίσακ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το 1-2.

Νίκη με πρωταγωνιστή τον Ιβόμπι για τη Φούλαμ

Η Φούλαμ επικράτησε με 1-0 της Χαλ, με τον Ιβόμπι να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας την ομάδα του στο παιχνίδι.

Οι Λονδρέζοι μπήκαν δυνατά και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, πριν ανοίξουν το σκορ στο 33'. Έπειτα από λάθος του Νόρτον-Κάφι, ο Μπέργκε συνεργάστηκε με τον Ιβόμπι, ο οποίος με εύστοχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Η Χαλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, καθώς ο Σεσενιόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 90+4', γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα της στη φετινή σεζόν.