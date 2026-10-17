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Άρης – Μαρούσι 74-57: Εύκολη νίκη με κορυφαίο τον Μόργκαν

Δεν συνάντησε δυσκολία η ομάδα της Θεσσαλονίκης, σε ένα ματς που «σημαδεύτηκε» απ’ την ανησυχία για τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλο. 

Άρης – Μαρούσι 74-57: Εύκολη νίκη με κορυφαίο τον Μόργκαν
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Τη 2η νίκη του στην GBL πανηγύρισε ο Άρης, επικρατώντας εύκολα του Αμαρουσίου στο «Αλεξάνδρειο» με 74-57. Η χαρά των «κίτρινων» μετριάστηκε από τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου.

Κορυφαίος ήταν ο ο Ματ Μόργκαν (22 πόντοι, με 4/9 τρίποντα). Τρίτη ήττα για το Μαρούσι στη σεζόν (προηγήθηκαν τα αρνητικά αποτελέσματα από ΑΕΚ, Μύκονο, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), πρώτος σκόρερ για το οποίο ήταν ο Τζόρνταν Γουόκερ (18 πόντοι). Νταμπλ-νταμπλ είχε ο Σίλβιο Ντε Σόουζα (12 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 37-28, 60-43, 74-57

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 6 (1), Ντιμιτρίεβιτς 14 (2), Χαραλαμπόπουλος, Μπιρτς 10, Τολιόπουλος 7 (1), Χατζηλάμπρου 3 (1), Μόργκαν 22 (4), Λίντελ 6, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μοκόκα.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 18 (1), Τζάκσον 5 (1), Κόνιαρης 5 (1), Σάλας 4, Τουλιάτος, Γουέρ, Βενετίδης, Κουάνι 3, Κασελάκης 7 (1), Λούντζης 3 (1), Ντε Σόουζα 12.

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