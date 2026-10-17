· Λεβαδειακός

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Άντεξαν οι Θεσσαλοί που έμειναν με 10 παίκτες από νωρίς

Λεβαδειακός και Βόλος έμειναν στο 0-0, σε μία αναμέτρηση που οι Θεσσαλοί έπαιζαν με 10 από το 28’, εξαιτίας της αποβολής του Μπαρέ. Κόκκινη αντίκρισε και ο Ελνένι στο 84’.

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Άντεξαν οι Θεσσαλοί που έμειναν με 10 παίκτες από νωρίς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα με αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ο Μάριος Σιαμπάνης κράτησε όρθιο τον Βόλο με σημαντικές επεμβάσεις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε σε χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Η σημαντικότερη εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 28ο λεπτό, όταν ο Μπαρέ αποβλήθηκε, αφήνοντας τον Βόλο με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα και πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ούρσι επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με τον Σιαμπάνη να μην υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και τον Βόλο να στηρίζεται στην αμυντική του λειτουργία και στις επεμβάσεις του τερματοφύλακά του. Στο 73ο λεπτό, ο Μπάλντε έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε, ενώ πέντε λεπτά αργότερα σταμάτησε και το σουτ του Ποπέσκου.

Στο 84ο λεπτό, οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν, καθώς ο Ελνένι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας και τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες. Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0

Κίτρινες: 17' Εντιαγέ, 32' Πάνζο, 76' Ελνένι - 14' Κόμπα, 76' Λάμπρου, 77' Κάργας, 89' Τασιούρας.

Κόκκινες: 84' Ελνένι - 28' Μπάρε.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθήνας)

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα (56' Βήχος), Μανθάτης, Πάνζο, Λιάγκας, Εντιαγέ (46' Ελνένι), Κωστή, Γκούμας (70' Μπαλντέ), Ούρσι (81' Μπάουζα), Ποπέσκου, Εμμανουηλίδης (46' Οζέγκοβιτς).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Κάτσικας (61' Τασιούρας), Αγιάκουα, Μπάρε, Γκονζάλες (68' Χαραλαμπόγλου), Κρέσπι, Μεντίλ (68' Λεκούς), Κόμπα, Καμπελά (61' Λάμπρου), Ουρτάδο (38' Γρόσδης).

COMMENTS
LATEST NEWS
19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ συνεχίζει ακάθεκτη στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι

19:22 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στη Stoiximan GBL

19:21 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80: Πρώτη νίκη σε ματς θρίλερ με αμφισβητούμενο σφύριγμα

19:04 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Ο Γηραιός «έσπασε το ρόδι» με ανατροπή στο καυτό Ιβανώφειο

19:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Άντεξαν οι Θεσσαλοί που έμειναν με 10 παίκτες από νωρίς

18:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μυστήριος ο Κόβατς για την κατάσταση του Καρέτσα: «Το κουβαλάει ακόμα στο μυαλό του»

18:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Γκέλα για την Ντόρτμουντ, έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου

18:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το «διπλό» του Δικεφάλου και τα... όργια του Όσμαν (vid)

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 84-88: «Δραπέτευσε» από τη Ρόδο με... διαστημικό Όσμαν για το 3/3

18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)

18:03 GREEK BASKET LEAGUE

«Συναγερμός» στον Άρη με Χαραλαμπόπουλο: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (vid)

17:59 GREEK BASKET LEAGUE

Νικολαΐδης «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι - Σε ένα λεπτό μπορεί να ξεφύγει το παιχνίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας