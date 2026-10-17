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Μυστήριος ο Κόβατς για την κατάσταση του Καρέτσα: «Το κουβαλάει ακόμα στο μυαλό του»

Έντονη αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικρατεί στο στρατόπεδο της Ντόρτμουντ, μετά το νέο τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου.

Μυστήριος ο Κόβατς για την κατάσταση του Καρέτσα: «Το κουβαλάει ακόμα στο μυαλό του»
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Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται η Ντόρτμουντ και οι Έλληνες φίλαθλοι, περιμένοντας τα αποτελέσματα της εξέτασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά τον τραυματισμό του 19χρονο άσου στο παιχνίδι των Βεστφαλών με την Ουνιόν Βερολίνου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Νίκο Κόβατς προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την αναμέτρηση και έμμεσα σύνεδεσε τον τραυματισμό του Καρέτσα με την πρόσφατη κατάρρευσή του σε αγώνα του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κροάτη τεχνικού:

«Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση, όταν ο Κώστας κατέρρευσε στον αγώνα του Champions League.

Νομίζω ότι το έχει ακόμα στο μυαλό του. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό.Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ήταν πριν. Δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος.

Αλλά σίγουρα παίζει έναν μικρό ρόλο στο πίσω μέρος του μυαλού του. Επομένως, δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά».

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