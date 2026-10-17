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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Γκέλα για την Ντόρτμουντ, έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ουνιόν Βερολίνου με την Ντόρτμουντ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Γκέλα για την Ντόρτμουντ, έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου
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Η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να βρει λύσεις στην επίθεση και έχασε δύο βαθμούς. Η Ουνιόν Βερολίνου απείλησε πρώτη, με τον Φαν ντε Μπος να στέλνει την μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κόμπελ. Η Ντόρτμουντ δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και κατέγραψε την πρώτη της αξιόλογη ευκαιρία στο 23ο λεπτό, όταν ο Μαξιμίλιαν Μπάιερ επιχείρησε να σκοράρει με δεξί σουτ από την αριστερή πλευρά της περιοχής, χωρίς να βρει στόχο.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Ενουανέρι βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε με το αριστερό από το κέντρο της περιοχής, όμως ο Φρέντερικ Ρένοφ μπλόκαρε την μπάλα, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, ωστόσο η συμμετοχή του αποδείχθηκε σύντομη, καθώς αποχώρησε τραυματίας στο 70’. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ενόψει και της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ.

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς δεν κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

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