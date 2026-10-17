· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)

Eξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς ο ταλαντούχος εξτρέμ γύρισε τον αστράγαλό του στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση.

Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο πλήγμα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς στάθηκε ξανά άτυχος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, όμως η παρουσία του διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά. Μετά από μια δυνατή μονομαχία με αντίπαλο, ο Καρέτσας βρέθηκε στο έδαφος δείχνοντας να πονάει έντονα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει αμέσως.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γερμανικών ΜΜΕ, ο τραυματισμός εντοπίζεται στον αστράγαλο, με την ιατρική κατάσταση του παίκτη να αναμένεται να εκτιμηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής άσος είχε ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα τραυματισμού και πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ συνεχίζει ακάθεκτη στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι

19:22 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στη Stoiximan GBL

19:21 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80: Πρώτη νίκη σε ματς θρίλερ με αμφισβητούμενο σφύριγμα

19:04 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Ο Γηραιός «έσπασε το ρόδι» με ανατροπή στο καυτό Ιβανώφειο

19:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Άντεξαν οι Θεσσαλοί που έμειναν με 10 παίκτες από νωρίς

18:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μυστήριος ο Κόβατς για την κατάσταση του Καρέτσα: «Το κουβαλάει ακόμα στο μυαλό του»

18:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Γκέλα για την Ντόρτμουντ, έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου

18:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το «διπλό» του Δικεφάλου και τα... όργια του Όσμαν (vid)

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 84-88: «Δραπέτευσε» από τη Ρόδο με... διαστημικό Όσμαν για το 3/3

18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)

18:03 GREEK BASKET LEAGUE

«Συναγερμός» στον Άρη με Χαραλαμπόπουλο: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (vid)

17:59 GREEK BASKET LEAGUE

Νικολαΐδης «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι - Σε ένα λεπτό μπορεί να ξεφύγει το παιχνίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας