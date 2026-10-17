Το όνομά του είναι Εντιάι, Εμπάι Εντιάι (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ισπανική «διαβολοβδομάδα» του με δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, κάνοντας το 2/2 σε μια απαιτητική αποστολή που ξεκίνησε με μια ιστορική ανατροπή στη «Roig Arena» και ολοκληρώθηκε με ένα σπουδαίο διπλό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Οι Πειραιώτες έβγαλαν από το... καλεντάρι τους δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της EuroLeague και έπιασαν κορυφή στη βαθμολογία μαζί με Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε.

Ο απόλυτος «X-Factor» και κοινός παρονομαστής του νικηφόρου... tour του Ολυμπιακού στην Ιβηρική δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Εμπάι Εντιάι.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο ξεκίνημα της σεζόν, δικαιώνοντας μέχρι στιγμής την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον φέρει το καλοκαίρι από τη Βιλερμπάν. Ο Έλληνας τεχνικός έψαξε μια λύση στην αγορά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έναν παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και ένταση στην άμυνα, και ο Εντιάι δείχνει πως μπορεί να ανταποκριθεί και με το παραπάνω στις απαιτήσεις του ρόλου του. Το σημαντικότερο, μάλιστα, είναι πως ο προπονητής του δείχνει να τον εμπιστεύεται απόλυτα, δίνοντάς του ουσιαστικό χρόνο και ευθύνες σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων.

Στη «Roig Arena», απέναντι στη Βαλένθια, ο Εντιάι πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Ολυμπιακός αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και να περιορίσει τον επιθετικό ρυθμό των Ισπανών. Με την αθλητικότητα και την αμυντική του προσήλωση έβαλε δύσκολα στους αντιπάλους του, ενώ στην επίθεση πήρε σωστές αποφάσεις. Έκανε όσα χρειαζόταν για να βοηθήσει την ομάδα του να επιστρέψει από το -28 και να πετύχει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague, σε μια βραδιά που σίγουρα θα κοιτάξουν πίσω τους οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος της σεζόν.

Αν, όμως, στη Βαλένθια έβαλε το δικό του λιθαράκι, στη Βαρκελώνη ήρθε η εμφάνιση που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία του για το σύνολο του Μπαρτζώκα. Ο Εντιάι ήρθε ξανά από τον πάγκο και άλλαξε τις ισορροπίες με την παρουσία του, προσφέροντας λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Σε 24 λεπτά συμμετοχής, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, έχοντας 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/4 βολές, μαζί με 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε στις 28 μονάδες αξιολόγησης, σε μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε πως δεν είναι απλώς μια συμπληρωματική λύση στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Η εμφάνιση του Εντιάι κόντρα στη Μπαρτσελόνα:

Η σεζόν βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, όμως ο Εντιάι έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τη θέση του στο πλάνο του Μπαρτζώκα. Και αν συνεχίσει με την ίδια διάθεση και αποτελεσματικότητα, τότε η επιλογή του προπονητή των Πειραιωτών μπορεί να αποδειχθεί κάτι πολύ περισσότερο από μια «under the radar» κίνηση.