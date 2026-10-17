ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα και Ντεσπόντοφ κόντρα στον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδι κατοχής, επιθετική ανάπτυξη, τελειώματα, δίτερμα και στατικές φάσεις.

Στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή βρίσκονται οι Βασίλης Νικολακούλης και Στάθης Μπελερής, οι οποίοι συμμετείχαν στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών και καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες κάτω από τα δοκάρια, λόγω της απουσίας των Τσιφτσή και Παβλένκα. Εκτός αυτής έμειναν οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.