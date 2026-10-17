Έσε: «Έχουμε πολλή βενζίνη στο ντεπόζιτο - Δουλεύουμε τις στατικές φάσεις»

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την τεράστια νίκη επί της Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ και πλέον στρέφει το βλέμμα του στη Super League, όπου για την 7η αγωνιστική φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV πριν το παιχνίδι, ο «χρυσός» σκόρερ των Πειραιωτών στη Μασσαλία, Σαντιάγκο Έσε στάθηκε στα πρόσφατα γκολ του Ολυμπιακού από στατικές φάσεις, ενώ ανέφερε παράλληλα πως οι παίκτες είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι για τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αργεντίνος χαφ:

Για τα συνεχόμενα γκολ του Ολυμπιακού από στατικές φάσεις: «Είναι αλήθεια πως δουλεύουμε πολύ στις στατικές φάσεις. Δουλέψαμε πολύ και πριν τον αγώνα με την Μαρσέιγ. Ο προπονητής που ασχολείται με τις στατικές φάσεις πιστεύει πως πολλά παιχνίδια κερδίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως είναι κάτι που δίνουμε βαρύτητα. Στη Μασσαλία δούλεψε και το ίδιο έγινε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Η δουλειά είναι πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Αυτή φέρνει τα αποτελέσματα. Πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί και αποτελεσματικοί σε όλα όσα κάνουμε μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά έρχονται με την δουλειά. Ένα από αυτά που δουλέψαμε έφερε τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ».

Για την ενέργεια που υπάρχει στην ομάδα μετά από συνεχόμενα απαιτητικά ματς: «Φυσικά και έχουμε ενέργεια, φυσικά και έχουμε βενζίνη στο ντεπόζιτο. Έχουμε μια ομάδα πολύ καλή και με πολύ μεγάλη ποιότητα. Δουλεύουμε πολύ, έχουμε μεγάλες προσδοκίες και όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε για να τα καταφέρουμε. Είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι διοργανώσεις και προσπαθούμε παντού να νικάμε. Όπου και να παίζουμε, όσο συχνά κι αν παίζουμε θέλουμε να παίζουμε το ίδιο καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι την ευθύνη της φανέλας που φοράμε, παλεύουμε για αυτή και θα το κάνουμε ξανά την Κυριακή και σε κάθε παιχνίδι».