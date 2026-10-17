· Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν - Λειψία 6-1: Ποδοσφαιρική παράσταση από τους Βαυαρούς με πρωταγωνιστή Λουίς Ντίας

Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 6-1 τη Λειψία, με τον Λουίς Ντίας να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Μπάγερν - Λειψία 6-1: Ποδοσφαιρική παράσταση από τους Βαυαρούς με πρωταγωνιστή Λουίς Ντίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, όταν ο Κίμιχ βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Ντίας, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0. Στο 26', ο Κολομβιανός έγινε δημιουργός, τροφοδοτώντας τον Πάβλοβιτς για το 2-0.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 37' ο Ολίσε με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Οι γηπεδούχοι δεν χαλάρωσαν ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47', ο Ντίας πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Κέιν, έπειτα από συνεργασία των Ολίσε και Ντίας με τον Μπράουν, έκανε το 5-0.

Ο Ντίας ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 69' με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Μπάγερν. Η Λειψία πέτυχε το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις, με τον Μαξίμοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 6-1 στο 90+1'.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:50 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Η αποστολή του «Τίτορμου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

23:21 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Θλάση στη γάμπα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

23:19 OPINION

Ακαδημίες, υποδομές, ήταν η ιστορική του παρακαταθήκη στο ποδόσφαιρο

22:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνες: Καθησυχαστικά νέα μετά τον τραυματισμό του - Τι αναφέρουν στην Αργεντινή

22:49 EUROPA LEAGUE

Πλήγμα για τη Λεβερκούζεν: Χάνει τον Τεριέ ενόψει ΟΦΗ

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Μπαρτσελόνα 2-5: Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν με... σπασμένα φρένα

22:08 EUROLEAGUE

Το… αντί-Παναθηναϊκό σύμπλεγμα του Μπερτομέου

22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν - Λειψία 6-1: Ποδοσφαιρική παράσταση από τους Βαυαρούς με πρωταγωνιστή Λουίς Ντίας

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπολόνια – Ίντερ 1-3: Τουράμ και Κάρλος Αουγκούστο την οδήγησαν στην ανατροπή

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ Εθνική: Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό - Τα αποτελέσματα της ημέρας

21:21 SUPER LEAGUE

Έσε: «Έχουμε πολλή βενζίνη στο ντεπόζιτο - Δουλεύουμε τις στατικές φάσεις»

21:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα και Ντεσπόντοφ κόντρα στον Ηρακλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας