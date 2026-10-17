Μπάγερν - Λειψία 6-1: Ποδοσφαιρική παράσταση από τους Βαυαρούς με πρωταγωνιστή Λουίς Ντίας

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, όταν ο Κίμιχ βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Ντίας, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0. Στο 26', ο Κολομβιανός έγινε δημιουργός, τροφοδοτώντας τον Πάβλοβιτς για το 2-0.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 37' ο Ολίσε με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Οι γηπεδούχοι δεν χαλάρωσαν ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47', ο Ντίας πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 4-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Κέιν, έπειτα από συνεργασία των Ολίσε και Ντίας με τον Μπράουν, έκανε το 5-0.

Ο Ντίας ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 69' με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Μπάγερν. Η Λειψία πέτυχε το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις, με τον Μαξίμοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 6-1 στο 90+1'.