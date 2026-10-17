Μπολόνια – Ίντερ 1-3: Τουράμ και Κάρλος Αουγκούστο την οδήγησαν στην ανατροπή

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Πομπέγκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος του Λουίς Ενρίκε και νίκησε τον Μαρτίνες. Η Μπολόνια είχε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, με τον Πομπέγκα να σημαδεύει και το οριζόντιο δοκάρι στο 40’.

Η Ίντερ, ωστόσο, ισοφάρισε λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Μπαρέλα σέντραρε από τα δεξιά και ο Τουράμ με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 44’.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 69’, με τον Κάρλος Αουγκούστο να σκοράρει από κοντά έπειτα από γύρισμα του Ζιελίνσκι.

Παρά το δοκάρι του Σούτσιτς στο 75’, η Ίντερ βρήκε και τρίτο γκολ στο 83’, με τον Μπονί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Κάρλος Αουγκούστο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.