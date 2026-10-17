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Μάντσεστερ Σίτι: Πρόβλημα με Χάλαντ πριν την ΑΕΚ - Τι εκτιμούν στην Αγγλία για τη συμμετοχή του

Ο Νορβηγός στράικερ αποχώρησε κουτσαίνοντας από την αναμέτρηση της Σίτι με την Ίπσουιτς, με τα αγγλικά Μέσα να εκτιμούν πως θα ξεκουραστεί μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι: Πρόβλημα με Χάλαντ πριν την ΑΕΚ - Τι εκτιμούν στην Αγγλία για τη συμμετοχή του
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Ανοιχτό, σύμφωνα με το «The Athletic» είναι το ενδεχόμενο ο Έρλινγκ Χάλαντ να ξεκουραστεί στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/10, 22:00) για το Champions League, καθώς ο Νορβηγός αποχώρησε κουτσαίνοντας από το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίπσουιτς.

Συγκεκριμένα, ο «killer» των «πολιτών» δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι στο φινάλε του αγώνα και έτσι ο Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να του δώσει ανάσες στο ευρωπαϊκό ραντεβού με την «Ένωση» στο «Etihad» την Τρίτη (20/10).

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