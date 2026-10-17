Μάντσεστερ Σίτι: Πρόβλημα με Χάλαντ πριν την ΑΕΚ - Τι εκτιμούν στην Αγγλία για τη συμμετοχή του

Ανοιχτό, σύμφωνα με το «The Athletic» είναι το ενδεχόμενο ο Έρλινγκ Χάλαντ να ξεκουραστεί στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/10, 22:00) για το Champions League, καθώς ο Νορβηγός αποχώρησε κουτσαίνοντας από το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίπσουιτς.

Συγκεκριμένα, ο «killer» των «πολιτών» δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι στο φινάλε του αγώνα και έτσι ο Έντσο Μαρέσκα αναμένεται να του δώσει ανάσες στο ευρωπαϊκό ραντεβού με την «Ένωση» στο «Etihad» την Τρίτη (20/10).