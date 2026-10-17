Πλήγμα για τη Λεβερκούζεν: Χάνει τον Τεριέ ενόψει ΟΦΗ

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα αγωνιστεί η Μπάγερ Λεβερκούζεν απέναντι στον ΟΦΗ την προσεχή Πέμπτη (22/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς ο Μαρτέν Τεριέ τέθηκε νοκ άουτ για αρκετές εβδομάδες, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται σε 6 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες που υπήρχαν για την κατάσταση του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος πριν από τον Δεκέμβριο.

Ο Τεριέ τραυματίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με τη Λεχ Πόζναν (νίκη με 4-0 για τις «ασπιρίνες»), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Europa League. Ο Γάλλος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα, αλλά στο 15ο λεπτό αισθάνθηκε ενοχλήσεις έπειτα από ένα σπριντ και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με τον Πάτρικ Σικ να περνά στη θέση του και να σημειώνει δύο γκολ με πέναλτι.