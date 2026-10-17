Το… αντί-Παναθηναϊκό σύμπλεγμα του Μπερτομέου

«Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του…», λέει ο ελληνικός λαός, θέλοντας να δείξει πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο Ζόρντι Μπερτομέου είναι μια απόδειξη, καθώς το μένος του για τον Παναθηναϊκό, έχει εξελιχθεί σε σύμπλεγμα. Ειδικά μετά το ρόλο που έπαιξαν οι «πράσινοι» για να τον στείλει η EuroLeague στο σπίτι του.

Ο πρώην CEO της λίγκας, έκανε δηλώσεις για να αμφισβητήσει το NBA Europe. Μιλώντας για οικονομικές επιβαρύνσεις των ομάδων και απώλεια αυτονομίας. Εκεί ανέφερε την υποβάθμιση των παραδοσιακών δυνάμεων. Στις οποίες δεν συμπεριέλαβε τον Παναθηναϊκό.

Σε δηλώσεις του στο RAC1 και την εκπομπή «Tu diràs», μίλησε για πισωγύρισμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αν εμπλακεί το ΝΒΑ. Ανέφερε μάλιστα τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό, ως τα κλαμπ που συνέβαλαν στη δημιουργία της EuroLeague και θα πρέπει να έχουν οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους σε πιθανή νέα λίγκα. Ο Παναθηναϊκός… δεν του πέρασε απ’ το μυαλό.

Οι δηλώσεις του ανθρώπου που εκδιώχθηκε από τις ομάδες:

«Οι συζητήσεις που είχα με το NBA, επειδή διατηρούσαμε καλές σχέσεις και είχαμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, αφορούσαν τη συνεργασία. Με τους όρους με τους οποίους παρουσιάζεται τώρα το σχέδιο, είναι ανησυχητικό. Από όσα βλέπουμε, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Εδώ και 26 χρόνια, οι σύλλογοι αποφασίζουν για το μέλλον τους. Υπήρξαν επιτυχίες και λάθη, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, όσων διοικούσαμε τη διοργάνωση, αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που αποφάσιζαν πώς θα λειτουργεί η διοργάνωσή τους.

Η πρόταση του NBA ξεκάθαρα βάζει τέλος σε αυτό και μας επιστρέφει στην αρχή, στο σημείο μηδέν. Τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA. Αλλά τελικά οι σύλλογοι θα κάνουν ξανά ό,τι τους λέει κάποιος άλλος. Αυτό με ανησυχεί και πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω.

Το να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώσουν για να αγωνιστούν σε κάτι που οι ίδιοι έχουν χτίσει δεν μου φαίνεται ούτε λογικό ούτε εύλογο. Αυτό που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι, για να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο, θα εισπράξουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο εκείνου που στη συνέχεια θα χρειαστεί να πληρώσουν».