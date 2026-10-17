Μπέτις - Μπαρτσελόνα 2-5: Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν με... σπασμένα φρένα

Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-1 απέναντι στη Γαλατασαράι, οι Καταλανοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και πέρασαν με 5-2 από την έδρα της Ρεάλ Μπέτις, πανηγυρίζοντας την ένατη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η επιθετική λειτουργία των «μπλαουγκράνα» παραμένει εντυπωσιακή, καθώς έχουν πετύχει πλέον 39 γκολ, με μέσο όρο 4,33 ανά αγώνα. Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνδύασε ένα υπέροχο προσωπικό τέρμα με μία ασίστ. Στις τελευταίες εννέα συμμετοχές του έχει καταγράψει εννέα γκολ και δέκα τελικές πάσες.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα στο 10ο λεπτό, με τον Γιαμάλ να ξεδιπλώνει την ατομική του ποιότητα. Ο νεαρός άσος κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά, απέφυγε τους αντιπάλους του και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Μπέτις απάντησε στο 27' με τον Γκόμεζ, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα στο 41'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φερμίν, ο Ρόδρι νίκησε την αντίπαλη άμυνα στον αέρα και έκανε το 1-2.

Στο 51', ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αξιοποίησε την ασίστ του Γιαμάλ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Οι γηπεδούχοι μείωσαν δύο λεπτά αργότερα με τον Εζαλζουλί, όμως η αποβολή του Μπερνάλ στο 54' περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητές τους να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Η ομάδα του Φλικ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και έδωσε μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της. Ο Έρικ Γκαρθία στο 62' και ο Ντάνι Όλμο στο 81' διαμόρφωσαν το τελικό 2-5.