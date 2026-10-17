· Μπαρτσελόνα · Μπέτις

Μπέτις - Μπαρτσελόνα 2-5: Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν με... σπασμένα φρένα

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει ασταμάτητη την πορεία της στη La Liga, επικρατώντας με 5-2 της Ρεάλ Μπέτις και πανηγυρίζοντας την ένατη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Μπέτις - Μπαρτσελόνα 2-5: Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν με... σπασμένα φρένα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-1 απέναντι στη Γαλατασαράι, οι Καταλανοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και πέρασαν με 5-2 από την έδρα της Ρεάλ Μπέτις, πανηγυρίζοντας την ένατη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η επιθετική λειτουργία των «μπλαουγκράνα» παραμένει εντυπωσιακή, καθώς έχουν πετύχει πλέον 39 γκολ, με μέσο όρο 4,33 ανά αγώνα. Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνδύασε ένα υπέροχο προσωπικό τέρμα με μία ασίστ. Στις τελευταίες εννέα συμμετοχές του έχει καταγράψει εννέα γκολ και δέκα τελικές πάσες.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα στο 10ο λεπτό, με τον Γιαμάλ να ξεδιπλώνει την ατομική του ποιότητα. Ο νεαρός άσος κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά, απέφυγε τους αντιπάλους του και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Μπέτις απάντησε στο 27' με τον Γκόμεζ, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα στο 41'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φερμίν, ο Ρόδρι νίκησε την αντίπαλη άμυνα στον αέρα και έκανε το 1-2.

Στο 51', ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αξιοποίησε την ασίστ του Γιαμάλ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Οι γηπεδούχοι μείωσαν δύο λεπτά αργότερα με τον Εζαλζουλί, όμως η αποβολή του Μπερνάλ στο 54' περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητές τους να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Η ομάδα του Φλικ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και έδωσε μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της. Ο Έρικ Γκαρθία στο 62' και ο Ντάνι Όλμο στο 81' διαμόρφωσαν το τελικό 2-5.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:50 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Η αποστολή του «Τίτορμου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

23:21 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Θλάση στη γάμπα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

23:19 OPINION

Ακαδημίες, υποδομές, ήταν η ιστορική του παρακαταθήκη στο ποδόσφαιρο

22:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνες: Καθησυχαστικά νέα μετά τον τραυματισμό του - Τι αναφέρουν στην Αργεντινή

22:49 EUROPA LEAGUE

Πλήγμα για τη Λεβερκούζεν: Χάνει τον Τεριέ ενόψει ΟΦΗ

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Μπαρτσελόνα 2-5: Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν με... σπασμένα φρένα

22:08 EUROLEAGUE

Το… αντί-Παναθηναϊκό σύμπλεγμα του Μπερτομέου

22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν - Λειψία 6-1: Ποδοσφαιρική παράσταση από τους Βαυαρούς με πρωταγωνιστή Λουίς Ντίας

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπολόνια – Ίντερ 1-3: Τουράμ και Κάρλος Αουγκούστο την οδήγησαν στην ανατροπή

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ Εθνική: Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό - Τα αποτελέσματα της ημέρας

21:21 SUPER LEAGUE

Έσε: «Έχουμε πολλή βενζίνη στο ντεπόζιτο - Δουλεύουμε τις στατικές φάσεις»

21:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα και Ντεσπόντοφ κόντρα στον Ηρακλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας