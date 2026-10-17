Άρης: Θλάση στη γάμπα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Άρη με το Μαρούσι, που ολοκληρώθηκε με νίκη των «κιτρινόμαυρων» με 74-57. Ο Έλληνας φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης, η αποθεραπεία του Έλληνα διεθνούς θα ξεκινήσει άμεσα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του.