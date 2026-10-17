Στην έκτη θέση ο Πετρούνιας μετά την πρώτη ημέρα των προκριματικών

Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται προσωρινά στην 6η θέση στον προκριματικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, περιμένοντας την ολοκλήρωση των προκριματικών την Κυριακή (18/10).

Στην έκτη θέση ο Πετρούνιας μετά την πρώτη ημέρα των προκριματικών
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα χρειαστεί να περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών στους κρίκους, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, προκειμένου να γνωρίζει αν θα βρεθεί στον τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βαθμολογήθηκε με 14,033 βαθμούς στην προσπάθειά του, επίδοση που αρχικά τον έφερε στην 4η θέση της κατάταξης. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους των προκριματικών το απόγευμα του Σαββάτου (17/10), υποχώρησε στην 6η θέση.

Η μάχη για την πρόκριση παραμένει ανοιχτή, καθώς απομένουν ακόμη δύο όμιλοι προκριματικών, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Στον τελικό του αγωνίσματος, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχουν οι οκτώ αθλητές με τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Η προσωρινή οκτάδα:

1.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14,533

2.Τούλοκ Κάρτνεϊ (Μ. Βρετανία) 14,500

3.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,233

4.Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ (Τουρκία) 14,233

5.Όκα Σινοσούκε (Ιαπωνία) 14,066

6.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14,033

7.Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 13,900

8.Κάμερον Νέλσον (ΗΠΑ) 13,833

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