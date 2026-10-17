Παναιτωλικός: Η αποστολή του «Τίτορμου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Με επιστροφές αλλά και απουσίες θα υποδεχθεί ο Παναιτωλικός τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει γνωστή την αποστολή του μία ημέρα πριν τον αγώνα (18/10, 17:00).
Με απογευματινή προπόνηση στο «Emileon», ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10, 17:00).
Παράλληλα, ο Γιάννης Αναστασίου έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός υπολογίζει ξανά στους Εράκοβιτς και Στάγιτς, ενώ εκτός έμειναν οι Κουτσερένκο και Σατσιάς.
Αναλυτικά η αποστολή: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.