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Παναιτωλικός: Η αποστολή του «Τίτορμου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Με επιστροφές αλλά και απουσίες θα υποδεχθεί ο Παναιτωλικός  τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει γνωστή την αποστολή του μία ημέρα πριν τον αγώνα (18/10, 17:00).

Παναιτωλικός: Η αποστολή του «Τίτορμου» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
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Με απογευματινή προπόνηση στο «Emileon», ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10, 17:00).

Παράλληλα, ο Γιάννης Αναστασίου έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός υπολογίζει ξανά στους Εράκοβιτς και Στάγιτς, ενώ εκτός έμειναν οι Κουτσερένκο και Σατσιάς.

Αναλυτικά η αποστολή: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.

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