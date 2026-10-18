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Ρόμα - Τζένοα 2-0: Επέστρεψαν στις νίκες οι «τζιαλορόσι»

Η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Τζένοα και ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση της Serie A.

Ρόμα - Τζένοα 2-0: Επέστρεψαν στις νίκες οι «τζιαλορόσι»
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Η Ρόμα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησε με 2-0 της Τζένοα και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της Serie A.

Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην αρχική ενδεκάδα, οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ανέβασαν την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 50ο λεπτό. Έπειτα από αναστάτωση στην περιοχή της Τζένοα, ο Κάστρο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με εξαιρετική λόμπα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 68ο λεπτό, η Ρόμα έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή της. Ο Σούλε πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια από τα δεξιά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το δεύτερο γκολ, με τον Λούλι να σκοράρει από κοντά για το τελικό 2-0.

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