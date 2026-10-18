Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Με Σαλάχ Εντίν και Λιβάι Γκαρσία η «πράσινη» ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR (17:30) για την 7η αγωνιστική της Super League, με φόντο την επιστροφή του στα τρίποντα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τις αρχικές επιλογές του, με τον Δανό να προχωρά σε αλλαγές.

Συγκεκριμένα ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Σαλάχ-Εντίν.

Στα χαφ θα πάρουν θέση οι Λούζα και Κάνγκουα, ενώ μπροστά τους ο θα βρεθεί ο Ουναΐ. Αριστερά θα παραμείνει ο Αντίνο και δεξιά ο Λιβάι Γκαρσία με τον Ντέσερς σε θέση φορ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς.

https://www.instagram.com/p/Deoy3_OjFHE/

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Μέντες, Κώτσιρας, Τσίκο, Γκονζάλες, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα.