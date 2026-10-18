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ΠΑΟΚ: Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη Νέα Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζει τις ενέργειες για την κατασκευή του νέου γηπέδου, προγραμματίζοντας συνάντηση (19/10) με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

ΠΑΟΚ: Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη Νέα Τούμπα
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Η κατασκευή του νέου γηπέδου παραμένει στο επίκεντρο των ενεργειών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία συνεχίζει τις επαφές με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν μηχανικοί και μελετητές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό του νέου γηπέδου, με σκοπό να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη του έργου.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται η κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, καθώς και η πορεία των προμελετών και η διαδικασία παραλαβής τους.

Πρόκειται για ζητήματα που αποτελούν βασικά στάδια για την ωρίμανση του σχεδιασμού και την προώθηση του έργου, με τον Δικέφαλο να επιδιώκει την πρόοδο των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση του νέου γηπέδου.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να καταγράψει και τις απόψεις των φιλάθλων σχετικά με την πρόσβαση στην Τούμπα. Συγκεκριμένα, στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, θα διανέμονται ερωτηματολόγια έξω από τις θύρες του γηπέδου.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στόχος είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία για ζητήματα που αφορούν τη στάθμευση, την κυκλοφορία και τη συνολική μετακίνηση των φιλάθλων προς την Τούμπα.

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