SUPER LEAGUE · Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Στο ΟΑΚΑ ο Ρενέ Χένρικσεν (vid) ONSPORTS TEAM 18 Οκτωβρίου 2026, 17:31 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο Δανός πρώην ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» βρίσκεται στο Μαρούσι. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! παναθηναικος-αστερας τριπολης Χένρικσεν Ρενέ COMMENTS LATEST NEWS 18:38 SUPER LEAGUE Κόντης: «Η ευθύνη είναι δικιά μου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα» 18:36 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Οι πρώτες εκτιμήσεις για Ουναΐ 18:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν νίκησε με 2-1 την Φράιμπουργκ πριν το Παγκρήτιο 18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ 18:14 SUPER LEAGUE Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Θρίλερ στη Νεάπολη με ήρωα τον Σίγκουρντσον και χατ τρικ του Κουρμινόβσκι 18:13 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Έκανε... σεφτέ ο Λουζα και διπλασίασε τα γκολ του «τριφυλλιού» (vid) 18:09 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ο Ντε Φράι (vid) 18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Serie A: Πέρασε με γκολ Δουβίκα από τη Φλωρεντία η Κόμο και έπιασε 4αδα 18:05 GREEK BASKET LEAGUE Ναν μετά την επιστροφή του: «Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!» 18:03 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid) 17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό 17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Premier League: Καθάρισε με γκολ, ασίστ Κωστούλα η Μπράιτον - Έμεινε ξανά στο «Χ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ