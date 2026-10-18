· Μπράιτον Χοβ Άλμπιον

Premier League: Γκολ και ασίστ ο Κωστούλας στον θρίαμβο της Μπράιτον με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας

Ασταμάτητος στον θρίαμβο της Μπράιτον επί της Κρίσταλ Πάλας ο Μπάμπης Κωστούλας 

Premier League: Γκολ και ασίστ ο Κωστούλας στον θρίαμβο της Μπράιτον με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπατο κάνει η Μπράιτον στο AMEX απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League καθώς την διαλύει με 4-0 στην αρχή του β΄ ημιχρόνου με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Έλληνας διεθνής έχει πετύχει γκολ και ασίστ, δηλαδή συμμετοχή στα δύο από τα τέσσερα τέρμαρα των «Γλάρων», οδηγώντας τους με άνεση στην θριαμβευτική νίκη και το τρίποντο που την ανεβάζει στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Κωστούλας έγραψε το 4-0 με κοντινό σουτ, όταν η προσπάθεια για γκολ του συμπαίκτη του κόντραρε, με τη μπάλα να στρώνεται στο διάβα του Έλληνα επιθετικού και με όμορφο πλασέ από την μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Νωρίτερα, ο Κωστούλας είχε μοιράσει αλήτικη» ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 των «Γλάρων». O Kωστούλας πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και αφού ταλαιπώρησε με ντρίπλες τον αντίπαλό του, πάτησε τη μπάλα με τακουνάκι στον Αγιάρι, ο οποίος βρήκε τη μπάλα «συστημένη» στο σημείο του πέναλτι και έγραψε με σουτ το 3-0.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Οι πρώτες εκτιμήσεις για Ουναΐ

18:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν νίκησε με 2-1 την Φράιμπουργκ πριν το Παγκρήτιο

18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ

18:14 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Θρίλερ στη Νεάπολη με ήρωα τον Σίγκουρντσον και χατ τρικ του Κουρμινόβσκι

18:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Έκανε... σεφτέ ο Λουζα και διπλασίασε τα γκολ του «τριφυλλιού» (vid)

18:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ο Ντε Φράι (vid)

18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Πέρασε με γκολ Δουβίκα από τη Φλωρεντία η Κόμο και έπιασε 4αδα

18:05 GREEK BASKET LEAGUE

Ναν μετά την επιστροφή του: «Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!»

18:03 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Καθάρισε με γκολ, ασίστ Κωστούλα η Μπράιτον - Έμεινε ξανά στο «Χ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:51 CONFERENCE LEAGUE

Περίπατος της Καϊράτ με πέντε γκολ πριν τον Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας