Premier League: Γκολ και ασίστ ο Κωστούλας στον θρίαμβο της Μπράιτον με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας

Περίπατο κάνει η Μπράιτον στο AMEX απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League καθώς την διαλύει με 4-0 στην αρχή του β΄ ημιχρόνου με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Έλληνας διεθνής έχει πετύχει γκολ και ασίστ, δηλαδή συμμετοχή στα δύο από τα τέσσερα τέρμαρα των «Γλάρων», οδηγώντας τους με άνεση στην θριαμβευτική νίκη και το τρίποντο που την ανεβάζει στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Κωστούλας έγραψε το 4-0 με κοντινό σουτ, όταν η προσπάθεια για γκολ του συμπαίκτη του κόντραρε, με τη μπάλα να στρώνεται στο διάβα του Έλληνα επιθετικού και με όμορφο πλασέ από την μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Νωρίτερα, ο Κωστούλας είχε μοιράσει αλήτικη» ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 των «Γλάρων». O Kωστούλας πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και αφού ταλαιπώρησε με ντρίπλες τον αντίπαλό του, πάτησε τη μπάλα με τακουνάκι στον Αγιάρι, ο οποίος βρήκε τη μπάλα «συστημένη» στο σημείο του πέναλτι και έγραψε με σουτ το 3-0.