Premier League: Ασύλληπτη ασίστ Κωστούλα με τακουνάκι - 3-0 η Μπράιτον την Κρίσταλ Πάλας στο 10'

Συνεχίζεται το εκρηκτικό ξεκίνημα τόσο της Μπράιτον όσο και του Κωστούλα στη φετινή σεζόν, με τον Έλληνα επιθετικό να μοιράζει «αλήτικη» ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 των «Γλάρων» που διαλύουν την Κρίσταλ Πάλας στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης.

O Kωστούλας πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και αφού ταλαιπώρησε με ντρίπλες τον αντίπαλό του, πάτησε τη μπάλα με τακουνάκι στον Αγιάρι, ο οποίος βρήκε τη μπάλα «συστημένη» στο σημείο του πέναλτι και έγραψε με σουτ το 3-0.

Δείτε την ασίστ του Κωστούλα:

Aυτή ήταν η πρώτη ασίστ του Κωστούλα στη φετινή Premier League και η δεύτερη του στη σεζόν, καθώς έχει κάνει μια και στο Conference League.