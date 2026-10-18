Premier League: Ασύλληπτη ασίστ Κωστούλα με τακουνάκι - 3-0 η Μπράιτον την Κρίσταλ Πάλας στο 10'

Δείτε τη φοβερή έμπνευση του Μπάμπη Κωστούλα 

Premier League: Ασύλληπτη ασίστ Κωστούλα με τακουνάκι - 3-0 η Μπράιτον την Κρίσταλ Πάλας στο 10'
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Συνεχίζεται το εκρηκτικό ξεκίνημα τόσο της Μπράιτον όσο και του Κωστούλα στη φετινή σεζόν, με τον Έλληνα επιθετικό να μοιράζει «αλήτικη» ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 των «Γλάρων» που διαλύουν την Κρίσταλ Πάλας στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης.

O Kωστούλας πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και αφού ταλαιπώρησε με ντρίπλες τον αντίπαλό του, πάτησε τη μπάλα με τακουνάκι στον Αγιάρι, ο οποίος βρήκε τη μπάλα «συστημένη» στο σημείο του πέναλτι και έγραψε με σουτ το 3-0.

Δείτε την ασίστ του Κωστούλα:

Aυτή ήταν η πρώτη ασίστ του Κωστούλα στη φετινή Premier League και η δεύτερη του στη σεζόν, καθώς έχει κάνει μια και στο Conference League.

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