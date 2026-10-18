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Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Στο ΟΑΚΑ ο Γιάννης Αλαφούζος (pic)

Παρών στο γήπεδο του Αμαρουσίου ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Στο ΟΑΚΑ ο Γιάννης Αλαφούζος (pic)
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR για την 7η αγωνιστική της Super League, με το «τριφύλλι» να επιθυμεί να επιστρέψει στις νίκες.

Παρών στο ΟΑΚΑ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι και ο Γιάννης Αλαφούζος, με τον διοικητικό ηγέτη των «πράσινων» να δείχνει ξανά ότι βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από το παιχνίδι θα τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 90 ετών από τη ζωή.

Παράλληλα θα υπάρξει βράβευση στους Γιάννη Κώτσιρα και Δημήτρη Κουρμπέλη για τη συνεισφορά τους στον σύλλογο.

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