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Παναθηναϊκός: Το σημείο με την εικόνα του Γιώργου Βαρδινογιάννη (pics)

Το «τριφύλλι» τιμά τη μνήμη του «Καπετάνιου».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Το σημείο με την εικόνα του Γιώργου Βαρδινογιάννη (pics)
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 17:30 τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Super League, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για την «πράσινη» οικογένεια.

Τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα τιμήσει τη μνήμη του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της ομάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 90 ετών.

Πριν από την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του «Καπετάνιου», ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Παράλληλα, η φωτογραφία του Γιώργου Βαρδινογιάννη έχει ήδη τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο κοντά στη φυσούνα του γηπέδου, ως ένδειξη τιμής προς έναν άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία του Παναθηναϊκού.

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