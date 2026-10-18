Super League 2: Νίκησε τον Πύργο η Αναγέννηση Καρδίτσας - «Κόλλησαν» στο μηδέν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός

Στην 7η αγωνιστική της Super League 2, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε του Πύργου, ο Ολυμπιακός Β ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Πανθρακικό, ενώ στο 0-0 έμειναν οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea και ΑΕΛ - Πανσερραϊκός.

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea 0-0

Η Athens Kallithea δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Χρυσούπολη, μένοντας στο 0-0 με τον Νέστο. Παρά την απώλεια δύο βαθμών, η ομάδα της Καλλιθέας διεύρυνε το αήττητο σερί της στα τέσσερα παιχνίδια και παραμένει ψηλά στη βαθμολογία. Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίχτυα.

Στην επανάληψη, η εικόνα της αναμέτρησης ισορρόπησε, με τον Νέστο να ανεβάζει την απόδοσή του και να δημιουργεί τις δικές του καλές στιγμές. Η Athens Kallithea, από την πλευρά της, συνέχισε να αναζητά το γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

ΠΑΣ Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε ένα σημαντικό διπλό με 1-0 απέναντι στον Πύργο. Στο 37’ οι Θεσσαλοί έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπενίτες με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε, καθώς ο Γρίβας αποβλήθηκε επίσης με δεύτερη κίτρινη.

Στο 80’, ο Βουκαΐλοβιτς σέντραρε από αριστερά και ο Δρίτσας, αφού κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος, την έστειλε στα δίχτυα με προβολή για το 0-1. Στις καθυστερήσεις, ο Εραμούσπε έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με κεφαλιά, όμως ο Τσιμόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, χαρίζοντας στην Αναγέννηση Καρδίτσας τους τρεις βαθμούς.

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0

Οι «βυσσινί» μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησαν μόλις στο 2’, όταν ο Νταμπίζας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γύρισμα του Μακρή, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο νεαρός επιθετικός νικήθηκε από τον Τιναλίνι σε τετ α τετ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ πλησίασε στο γκολ στο 67’, όταν ο Αλμπάνης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως ο Τιναλίνι αντέδρασε σωστά και απέκρουσε.

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β 2-2

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλό ρυθμό, με τον Πατρώνη να απειλεί στο 9’ και τον Μπιλάλ να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια στο 13’. Στο 17’, ο Γεωργακόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Αθανασακόπουλου, ενώ στο 26’ ο Νότας στάθηκε άτυχος, καθώς το όμορφο τελείωμά του κατέληξε στο δοκάρι των Πειραιωτών. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός Β απείλησε σε τρεις περιπτώσεις, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Στο 60’, ωστόσο, ο Σαραντίδης κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του από τον Γεωργακόπουλο και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της Κομοτηνής. Στο 75’, ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, έπειτα από ασίστ του Γκορντεζιάνι, δίνοντας σαφές προβάδισμα με 2-0. Ο Ολυμπιακός Β, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε στο 81’ με τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Σγουρή σε σουτ του Ζουγλή.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Σαντής σημάδεψε το δοκάρι, αλλά στο 83’ βρήκε δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2, σε μια εντυπωσιακή επιστροφή των φιλοξενούμενων.