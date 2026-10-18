Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ο Κολόκο (pic)

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα με κάθε επισημότητα είναι ο Κρίστιαν Κολόκο, με την ομάδα του Βελιγραδίου να κάνει γνωστή την απόκτηση του 26χρονου σέντερ από το NBA για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βγει στην αγορά για την ενίσχυση στη θέση «5» με τον Καμερουνέζο να αποτελεί ιδανική λύση, πλαισιώνοντας τους Τζόναθαν Μότλεϊ και Ιμπούκα Ιζούντου.

Ο Κολόκο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Ατλάντα Χοκς, χωρίς ωστόσο να βρει σταθερό ρόλο στο ροτέισον, μετρώντας κατά μέσο όρο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 27 συμμετοχές.