«Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό
Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Europa League, η Σπάρτα Πράγας έμεινε στο 0-0 με τη Μπάνικ Οστράβα στο πρωτάθλημα Τσεχίας, μένοντας στο -8 από την κορυφή.
H Mπάνικ έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί που είχε χτίσει στο πρωτάθλημα Τσεχίας η Σπάρτα Πράγας, με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League (22/10, 22:00) να μένει στο 0-0 στην Οστράβα.
Το παιχνίδι ήταν απολύτως ισορροπημένο, ενώ μόλις στο 10ο λεπτό, η Μπάνικ είδε να της ακυρώνεται ορθώς μέσω του VAR γκολ.
Κάπως έτσι, είδε την κορυφή να απομακρύνεται, καθώς πλέον απέχει 8 βαθμούς από τη συμπολίτισσα Σλάβια που προπορεύεται στη βαθμολογία.