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«Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Europa League, η Σπάρτα Πράγας έμεινε στο 0-0 με τη Μπάνικ Οστράβα στο πρωτάθλημα Τσεχίας, μένοντας στο -8 από την κορυφή.

«Μπλόκο» της Μπάνικ Οστράβα στη Σπάρτα Πράγας πριν τον Ολυμπιακό
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H Mπάνικ έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί που είχε χτίσει στο πρωτάθλημα Τσεχίας η Σπάρτα Πράγας, με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League (22/10, 22:00) να μένει στο 0-0 στην Οστράβα.

Το παιχνίδι ήταν απολύτως ισορροπημένο, ενώ μόλις στο 10ο λεπτό, η Μπάνικ είδε να της ακυρώνεται ορθώς μέσω του VAR γκολ.

Κάπως έτσι, είδε την κορυφή να απομακρύνεται, καθώς πλέον απέχει 8 βαθμούς από τη συμπολίτισσα Σλάβια που προπορεύεται στη βαθμολογία.

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