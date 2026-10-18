Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)
Ο Μαροκινός έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Τετέι να περνά στη θέση του.
Πρόβλημα με τον Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με τον Μαροκινό να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.
Συγκεκριμένα έπειτα από μαρκάρισμα παίκτη του Αστέρα AKTOR ο μέσος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο έδαφος και χρειάστηκε να μπει φορείο, προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
Ο Ανδρέας Τετέι πήρε τη θέση του, ωστόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ «πονοκεφαλιάζει» για τον Μαροκινό, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του.