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Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)

Ο Μαροκινός έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Τετέι να περνά στη θέση του.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)
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Πρόβλημα με τον Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με τον Μαροκινό να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Συγκεκριμένα έπειτα από μαρκάρισμα παίκτη του Αστέρα AKTOR ο μέσος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο έδαφος και χρειάστηκε να μπει φορείο, προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ανδρέας Τετέι πήρε τη θέση του, ωστόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ «πονοκεφαλιάζει» για τον Μαροκινό, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του.

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