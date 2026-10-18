Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Αγωνία για Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο (vid)

Πρόβλημα με τον Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με τον Μαροκινό να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Συγκεκριμένα έπειτα από μαρκάρισμα παίκτη του Αστέρα AKTOR ο μέσος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο έδαφος και χρειάστηκε να μπει φορείο, προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ανδρέας Τετέι πήρε τη θέση του, ωστόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ «πονοκεφαλιάζει» για τον Μαροκινό, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του.