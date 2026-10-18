Ναν μετά την επιστροφή του: «Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!»

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στην GBL, επικρατώντας με 95-75 του Περιστερίου στο «T-Center» και κάνοντας το 3/3 στο πρωτάθλημα. Οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 6 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Ο Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας πως είναι έτοιμος για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού».

«Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!», ανέφερε χαρακτηριστικά.