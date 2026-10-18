«Στράβωσε» στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας: «Μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω»

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Βίκο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετούνταν μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου, κάποιοι δημοσιογράφοι άνοιξαν την πόρτα για να εισέλθουν στην αίθουσα, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή των «ερυθρόλευκων». «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

Οι δημοσιογράφοι απολογήθηκαν για τη διακοπή, με τον Μπαρτζώκα να διευκρινίζει στη συνέχεια πως αυτό που ζητούσε ήταν να βρίσκονται όλοι στην αίθουσα εγκαίρως, πριν αρχίσει η διαδικασία των δηλώσεων. Όπως τόνισε: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».

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