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«Στράβωσε» στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας: «Μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα… έβαλε με δημοσιογράφους, λόγω της καθυστερημένης άφιξης τους στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Βίκος Φalcons – Ολυμπιακός. 

«Στράβωσε» στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας: «Μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω»
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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Βίκο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετούνταν μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου, κάποιοι δημοσιογράφοι άνοιξαν την πόρτα για να εισέλθουν στην αίθουσα, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή των «ερυθρόλευκων». «Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

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Οι δημοσιογράφοι απολογήθηκαν για τη διακοπή, με τον Μπαρτζώκα να διευκρινίζει στη συνέχεια πως αυτό που ζητούσε ήταν να βρίσκονται όλοι στην αίθουσα εγκαίρως, πριν αρχίσει η διαδικασία των δηλώσεων. Όπως τόνισε: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».

Δείτε το περιστατικό 8’10’’ στο παρακάτω video

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